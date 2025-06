Roland Garros 2025 | Alcaraz-Sinner lo spagnolo vince una finale epica sui social monta la polemica

Roland Garros 2025 ha scritto una delle pagine più emozionanti della storia del tennis, con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner protagonisti di una finale epica e sanguigna. Una battaglia durata oltre cinque ore che ha acceso i social, tra polemiche e applausi, consacrando Alcaraz e confermando la classe di Sinner. Il mondo del tennis non dimenticherà facilmente questa sfida mozzafiato, destinata a essere ricordata per sempre. La partita ha lasciato il segno, e ora...

Una battaglia di oltre cinque ore che consacra Alcaraz e conferma la classe di Sinner. Il mondo del tennis ha vissuto una delle sue pagine più indimenticabili: Carlos Alcaraz ha conquistato il Roland Garros 2025 superando Jannik Sinner in una finale drammatica, intensa, spettacolare e destinata a entrare nella storia del tennis. Dopo 5 ore e 29 minuti di battaglia (record assoluto per una finale maschile a Parigi), il tennista spagnolo ha ribaltato uno svantaggio di due set e ha trionfato al super tie-break del quinto set con il punteggio di 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2). Monta la polemica sui social per il comportamento del pubblico francese che si è schierato apertamente a favore dello spagnolo.