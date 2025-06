Robur | Bianchi possibile avversario Il centrocampista sceglie il FolloGavo

Il Siena si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con Bellazzini alla guida e una strategia ben definita. Mentre il direttore sportivo Simone Guerri lavora all’allestimento della rosa 2025/2026, i nomi circolati finora promettono di accendere l’entusiasmo dei tifosi. Tra conferme e novità , il club punta a rafforzarsi per affrontare le sfide della prossima stagione: i dettagli sui possibili acquisti sono pronti a svelarsi.

Annunciato Tommaso Bellazzini come nuovo allenatore, il Siena, nella persona del direttore sportivo Simone Guerri sta lavorando all’allestimento del nuovo organico. Se da una parte il ds, in sinergia con il mister, sta comunicando ai giocatori in scadenza se faranno o meno parte della rosa 20252026, dall’altra si sta muovendo per portare in bianconero quelle pedine reputate utili alla causa, idonee al progetto. I nomi finora circolati, quelli dell’attaccane Vieri Regoli (Livorno), del trequartista Nicolò Ledonne (Juventus), del regista Edoardo Ceccuzzi (Foligno), sono di assoluto livello per la categoria e lasciano presagire, visti i ruoli, poche conferme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net