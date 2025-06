Roberto Vannacci riunisce 150 leader a Viareggio | si accende il Il Mondo al Contrario

Roberto Vannacci ha riunito a Viareggio 150 leader provenienti da tutta Italia per la prima Assemblea Nazionale del movimento “Il Mondo al Contrario”. Un momento di grande energia e visione, destinato a cambiare le prospettive e a rimodellare il futuro. Un evento che segna l’inizio di una rivoluzione pacifica e determinata per raddrizzare un mondo sottosopra. “Grazie a tutti quelli che hanno partecipato all’organizzazione e…”

Si è tenuta a Viareggio la prima Assemblea Nazionale del movimento “Il Mondo al Contrario”, promosso dall’europarlamentare Roberto Vannacci. L’evento ha visto la partecipazione di circa 150 leader provenienti da tutta Italia, riuniti per tracciare il futuro dell’associazione e gettare le basi per quella che Vannacci definisce una “rivoluzione per raddrizzare un mondo sottosopra”. “Grazie a tutti quelli che hanno partecipato all’organizzazione e al successo dell’evento – ha dichiarato Vannacci – e grazie agli entusiasti partecipanti, che stanno dando vita a un’entusiasmante e travolgente iniziativa su tutto il territorio nazionale”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it