Roberto Baggio | Il buddismo mi ha cambiato la vita C’è stato un periodo in cui stavo male poi ho capito che tutto dipendeva da me che non potevo dare la colpa agli altri

Roberto Baggio, icona del calcio italiano, ha trovato una rinascita interiore attraverso il buddhismo, trasformando le sue sfide personali in opportunità di crescita. In un'intervista al podcast BSMT, l’ex campione ha condiviso come questa pratica spirituale gli abbia insegnato a prendersi la responsabilità della propria felicità, rivelando che spesso è più facile essere vittima che protagonista della propria vita. La sua testimonianza diventa così un esempio di come la fede possa cambiare le prospettive e aprire nuove strade.

Ospite del podcast BSMT, l'ex calciatore vicentino ha raccontato come la fede buddista l'abbia fatto reagire. «Era più comodo fare la vittima e dare la colpa agli altri», ha ammesso Baggio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Roberto Baggio: «Il buddismo mi ha cambiato la vita. C’è stato un periodo in cui stavo male, poi ho capito che tutto dipendeva da me, che non potevo dare la colpa agli altri»

