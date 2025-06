Roberta Morise racconta la tragedia sfiorata | ecco cosa è successo durante il parto del primo figlio

Roberta Morise svela per la prima volta i momenti drammatici vissuti durante il parto del suo primo figlio, Gianmaria. Un racconto carico di emozione e paura che mette in luce una tragedia sfiorata, svelando aspetti inediti della sua esperienza personale. La sua sincerità ci permette di entrare nel cuore di una donna che ha affrontato una delle prove più difficili della vita, dimostrando come la forza e il coraggio possano prevalere anche nei momenti più critici...

Nella vita di Roberta Morise si stava per abbattere una tragedia durante il parto del primo figlio. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Roberta Morise conferma tutto: è incinta, secondo figlio con il marito chef Per la prima volta Roberta Morise rivela i particolari dei momenti drammatici vissuti alla nascita del suo primogenito Gianmaria. Nel ricordare il parto, l’ex modella rabbrividisce per l’angoscia che ha provato in quegli istanti dolorosi. Scopriamo di seguito cosa è accaduto di così terribile! View this post on Instagram A post shared by????????????? (@robertamorise) Roberta Morise racconta il parto drammatico. 🔗 Leggi su Donnapop.it