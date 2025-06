Rivedremo Lewis Capaldi al Glastonbury 2025? I rumours sul coming back del cantautore sulle scene

Si parla sempre più insistemente del ritorno di Lewis Capaldi al Glastonbury 2025, alimentando l’entusiasmo dei suoi fan. Dopo due anni dalla memorabile esibizione sul Pyramid Stage, segnata da momenti di difficoltà legati alla sindrome di Tourette, il cantautore potrebbe sorprendere il pubblico con una performance rinnovata e carica di emozioni. L’attesa cresce, e tutti sperano di assistere a un grande comeback...

Lewis Capaldi potrebbe arrivare a sorpresa sul palco del Glastonbury 2025, a distanza di due anni dalla performance sul Pyramid Stage durante la quale l’artista si era fermato in più occasioni per i tic causati dalla sindrome di Tourette. Il disturbo neurologico aveva recato dei danni anche alla voce impedendo al cantante di esibirsi quando sulle note di uno dei suoi successi, Someone You Loved, il pubblico ha intonato in coro il brano davanti all’artista visibilmente commosso: “Ho solo bisogno che tutti voi cantiate insieme a me”. Portata al termine l’esibizione definita “incredibilmente potente”, il 29enne di Glasgow si ritirava dalle scene, come aveva fatto poco prima dello show del Festival annullando gli impegni delle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it