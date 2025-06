Ritorno a Las Sabinas anticipazioni dal 9 al 13 giugno 2025 |  Miguel cerca di chiarire con Gracia

Sei pronto a scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di Ritorno a Las Sabinas? Dal 9 al 13 giugno 2025, le tensioni tra Miguel e Gracia si intensificano, portando a sorprendenti colpi di scena che cambieranno le sorti di tutti i personaggi. La soap Disney+ ci tiene col fiato sospeso, tra vendette, matrimoni improvvisi e passioni inconfessabili. Ritorno a Las Sabinas è in...

© Disney+ Anche se il suo matrimonio con Esther è vicinissimo, Miguel non rinuncia ad un ultimo chiarimento con Gracia nelle prossime puntate di Ritorno a Las Sabinas. Visto che l’incontro si conclude con un nulla di fatto, Miguel si vendica della sua ex e, come se non bastasse, sposa all’improvviso Esther in comune, innescando l’ira della madre e della suocera Paca. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Ritorno a Las Sabinas è in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Ritorno a Las Sabinas: anticipazioni dal 9 al 13 giugno 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it