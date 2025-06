Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 9 giugno | Esther e Miguel prendono una decisione inaspettata

Preparati a vivere un nuovo emozionante appuntamento con "Ritorno a Las Sabinas", in onda il 9 giugno su Rai 1. Esther e Miguel affrontano un confronto inaspettato sul loro futuro, mentre Lucas si trova di fronte a una scelta cruciale. Cosa riserveranno i prossimi sviluppi? Non perdere la puntata, perché ogni decisione potrebbe cambiare tutto. Resta con noi e scopri come le vite dei protagonisti si intrecciano in questa avvincente soap spagnola.

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Esther e Miguel si confrontano faccia a faccia e sul futuro delle loro nozze, Lucas deve prendere una decisione importante. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani lunedì 9 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Paca è pronta a tutto pur di portare avanti il suo misterioso progetto e mette alle strette Tomás. Nell'episodio precedente Gracia ha scoperto il tradimento di suo marito Antón, rimasto a Madrid dopo il suo trasferimento a Manterana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 9 giugno: Esther e Miguel prendono una decisione inaspettata

