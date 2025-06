Rita Pavone clamorosa lezione alla sinistra | Visioni deliranti ?

Rita Pavone sorprende ancora, questa volta smascherando le visioni deliranti della sinistra su X. Mentre gli italiani si preparano alle urne per il referendum promosso dalla Cgil, la cantante lancia un messaggio diretto, richiamando le previsioni di Oriana Fallaci. Con una lezione di chiarezza, invita a riflettere su ciò che si sta realmente materializzando e sul vero volto delle strategie politiche. Un intervento che scuote il panorama politico e ci invita a una riflessione profonda.

Una Rita Pavone che smaschera la sinistra, quella su X. La cantante, nelle ore in cui gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum promosso dalla Cgil. "Le 'visioni deliranti' predette da Oriana Fallaci molti anni fa, ma che a detta di taluni sarebbero state causate dalla grave malattia che la perseguitava da tempo, adesso che si stanno. materializzando, a dimostrazione che lei aveva capito tutto, che intendete fare?". Il riferimento dell'artista sembra essere alle tesi della giornalista sull'immigrazione. Fallaci infatti non ha mai nascosto la pericolosità di quest'ultima per il Paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rita Pavone, clamorosa lezione alla sinistra: "Visioni deliranti"?

In questa notizia si parla di: Rita Pavone Sinistra Visioni

