Risulta morto per sbaglio e l' Inps non gli paga la pensione per 3 mesi | Dimostri di essere vivo

Michele, 78 anni di Posta Fibreno, ha scoperto di essere stato erroneamente dichiarato deceduto dall’Inps, che gli ha sospeso la pensione per tre mesi. Ora, deve dimostrare di essere ancora vivo per riottenere i suoi diritti e garantire il sostegno economico quotidiano. Un passo fondamentale per correggere l’errore e riprendere il suo percorso di serenità. Vediamo insieme come può farlo.

