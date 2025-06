Ristorante del centro storico in fiamme | l’intervento dei vigili del fuoco

Un incendio scatenatosi all'alba in un ristorante del centro storico di Firenze ha richiesto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Le squadre della sede centrale sono arrivate alle prime luci del mattino in via Guelfa, affrontando con coraggio e professionalità il fuoco per mettere in sicurezza il locale e tutelare i presenti. La loro prontezza ha fatto la differenza, evitando conseguenze ben più gravi e dimostrando ancora una volta il valore indispensabile dei nostri soccorritori.

I vigili del fuoco della sede centrale del comando di Firenze sono intervenuti nel corso della mattina di domenica 8 giugno alle ore 05:00 in via Guelfa, per un incendio che si è sviluppato all'interno di un ristorante. Una volta sul posto la squadra è entrata nel locale e ha effettuato lo.

