Ristorante del centro storico in fiamme | l’intervento dei vigili del fuoco

Un incendio improvviso ha devastato un ristorante nel cuore del centro storico di Firenze, creando scompiglio tra i residenti e i clienti. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti alle prime ore del mattino, hanno messo tutto in campo per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La loro tempestività ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta il valore del loro intervento. Continua a leggere per scoprire come si è svolto l’intervento.

I vigili del fuoco della sede centrale del comando di Firenze sono intervenuti nel corso della mattina di domenica 8 giugno alle ore 05:00 in via Guelfa, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un ristorante. Una volta sul posto la squadra è entrata nel locale e ha effettuato lo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Ristorante del centro storico in fiamme: l’intervento dei vigili del fuocoÂ

