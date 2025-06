Ripugnante malefici Altro crollo all’Isola dei Famosi tutti contro la naufraga | lei in lacrime

L'Isola dei Famosi si trasforma in un campo di battaglia emotivo, tra ripugnanti malefici e colpi di scena inaspettati. Dopo l'ultima puntata, gli animi sono esplosi: tutti contro la naufraga Teresanna, che ha vissuto un momento di sconforto intenso. La tensione sale alle stelle, lasciando i concorrenti e il pubblico senza parole. Ma cosa succederà ora? La convivenza continuerà a essere un'inferno o ci saranno sorprese inaspettate?

Gli animi si sono surriscaldati sull’ Isola dei Famosi dopo l’ultima puntata. Tra i naufraghi è scoppiato un acceso scontro a causa delle nomination. Al televoto sono finite Jasmin, Loredana e Teresanna. A prenderla particolarmente male è stata proprio quest’ultima, che ha avuto una forte crisi di pianto. Non si aspettava, infatti, di essere nominata anche da chi considerava suoi amici. La delusione l’ha travolta, lasciando gli altri concorrenti spiazzati di fronte alla sua reazione emotiva così intensa e inaspettata. In una delle ultime clip pubblicate sul sito del programma, si vede un confronto molto acceso tra Loredana e alcuni compagni di avventura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: Isola Famosi Ripugnante Malefici

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Isola dei Famosi, giornalista tuona contro tre ex naufraghi: “Inaccettabile” - Più che L’Isola dei Famosi è l’isola dei ritiri perché ormai non si contano più e negli ultimi giorni hanno deciso di levare le ancore Nunzio e Spadino e anche la showgirl Antonella Mosetti. Secondo msn.com

«Isola dei Famosi», Gentili, Giarrusso e Adinolfi: perché non ammettono che ci vanno per soldi e visibilità? - Non è elegante infierire sull’«Isola dei Famosi», ultimo rifugio dei morti di fama. Però quest’anno ci sono tre casi esemplari che sollecitano riflessioni, tre persone che volevano ... Segnala corriere.it

"Isola dei Famosi", nuovi gesti proibiti e malcontenti - All'Isola dei famosi gli equilibri sono sempre più instabili, con nuovi gesti proibiti e malcontenti. Mirko passa di nascosto un tizzone ai Giovani e ciò scatena tensioni tra i Senatori ... Secondo tgcom24.mediaset.it