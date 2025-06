Rinnovi Juve cinque dossier aperti in dirigenza | non solo Gatti e McKennie ecco chi può prolungare con i bianconeri La lista

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo di rafforzamento, con ben cinque rinnovi in cantiere che potrebbero cambiare il volto della rosa. Oltre a Gatti e McKennie, ci sono altri talenti pronti a prolungare la loro avventura bianconera, rafforzando il progetto juventino. Ecco la lista completa dei nomi caldi e delle trattative in corso: una stagione emozionante che promette sorprese e conferme.

Rinnovi Juve, cinque dossier aperti in dirigenza: non solo Gatti e McKennie, ecco chi potrebbe prolungare con la Vecchia Signora. La lista completa. Tuttosport stamattina in edicola ha fatto il punto sulla situazione rinnovi in casa Juve, svelando come sono cinque i calciatori che potrebbero prolungare il loro accordo con la Vecchia Signora. A partire da Gatti e McKennie, i cui di scorsi sono stati avviati già parecchi mesi fa appendo ora anche a qualche segnale di nervosismo tra le parti. In attesa di novità anche Cambiaso, che potrebbe restare, e il giovane Savona. Ultimo ma non per importanza il dossier Yildiz, che piace in Premier League ma che la Juve non ha intenzione di cedere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com