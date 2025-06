Rinascita del quartiere Satellite Il maxi progetto guadagna il podio

una testimonianza di come collaborazione e visione condivisa possano trasformare una comunità, aprendo la strada a un futuro più inclusivo e sostenibile.

Tra i "Volti della Metropoli 2025" c’è anche Pioltello, a ritirare il premio speciale VikiMilano a Palazzo Marino, la sindaca Ivonne Cosciotti. La città è stata insignita per il progetto di rinascita del Satellite, il quartiere multietnico "esempio virtuoso e di eccellenza nella riqualificazione urbana". Con lei, il prefetto Claudio Sgaraglia e Franco Ceruti per Intesa Sanpaolo, istituzioni e banca hanno costruito insieme tutto il percorso. È cominciato tutto nel 2016, a inizio mandato Cosciotti, grazie a un "patto" tra istituzioni dal quale è nato il Tavolo di lavoro tra Prefettura, Tribunale e Comune - a cui nel 2020 attraverso la società Benefit "Cimarosa 1" si è aggiunto l’istituto di credito con l’obiettivo di realizzare un piano pilota di housing sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rinascita del quartiere Satellite. Il maxi progetto guadagna il podio

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Rinascita Quartiere Satellite Progetto

La rinascita di Japigia fra verde ed edilizia moderna: progetti e cantieri che stanno trasformando il volto del quartiere - Japigia sta vivendo una vera e propria metamorfosi: da rione “pericoloso” a nuova frontiera residenziale.

Rinascita del quartiere Satellite. Il maxi progetto guadagna il podio - Tra i “Volti della Metropoli” anche Pioltello, il premio ritirato dalla sindaca. Con lei il prefetto Sgaraglia e Ceruti (Intesa Sanpaolo): insieme nel percorso. Da msn.com

Un progetto da 2,5 milioni che ha trasformato il Quartiere Satellite di Pioltello - Si è tenuta oggi, lunedì 14 aprile 2025, presso la Prefettura di Milano, la presentazione di un importante traguardo raggiunto nel Quartiere Satellite di Pioltello ... un volano per la rinascita della ... Lo riporta primalamartesana.it

Pioltello e la rinascita del Satellite: in uno dei 40 casermoni in vendita 34 appartamenti a prezzi calmierati - Alleanza pubblico-privato per il quartiere multietnico di Pioltello ... società Benefit “Cimarosa 1”, la via interessata dal progetto. Una decina di palazzine di cui oggi una, i 34 ... Scrive ilgiorno.it

“Parco della Rinascita” - ex Fibronit: al via il tanto atteso progetto nel quartiere Japigia di Bari