Un tuffo nel passato sportivo di Chieti: l’annuale rimpatriata delle “vecchie glorie” del calcio teatino ha riunito icone e ricordi indimenticabili degli anni ’60 e ’70. Un’occasione speciale per rivivere emozioni, condividere storie e celebrare il passato glorioso di un calcio che ha fatto la storia locale. Con entusiasmo e passione, i protagonisti di ieri si sono ritrovati per rafforzare i legami e trasmettere il valore del calcio alle nuove generazioni.

