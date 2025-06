Rimini-Cantù 82-86 | Rbr lotta e getta il cuore oltre l’ostacolo ma non basta

In un Flaminio infuocato e pieno di tensione, Rimini e Cantù si sfidano con il cuore oltre ogni ostacolo. La partita, vibrante e combattuta fino all'ultimo secondo, dimostra che nel basket la determinazione può fare la differenza. Tuttavia, alla fine, è l’Acqua San Bernardo a prevalere, portando a casa la prima vittoria. Ma questa emozionante sfida non è che l’inizio di una serie destinata a infiammare ancora di più gli animi degli appassionati.

Rimini, 8 giugno 2025 – Il primo round è di Cantù. In un Flaminio dalla temperatura infernale, è l'Acqua San Bernardo a far sua gara1 grazie a un quarto periodo a tutto gas. RivieraBanca parte a razzo, torna sul +10 a metà secondo quarto ma di lì in avanti fa fatica. La gara, sul filo dell'equilibrio dopo tre periodi, vede gli ospiti scattare via negli ultimi 10' grazie al pick and roll di De Nicolao e chiuderla nei possessi finali dopo il disperato ritorno riminese. Rbr tira male da tre (730) e ha molto poco da Robinson e Marini. Il finale in volata, con tali premesse, è quasi sorprendente. E dire che la finale inizia con un 10-0 da stropicciarsi gli occhi, col platinato Johnson a guidare il gruppo e con Simioni a marcare Basile e segnare da tre.