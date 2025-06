Rimini a rischio esclusione dal campionato di serie C | attesa per l' iscrizione

Rimini rischia di essere esclusa dal campionato di Serie C, mettendo in subbuglio tifosi e addetti ai lavori. Dopo una giornata di panico inspiegabile, l’attesa si fa spasmodica: il timore che l’iscrizione non venga completata in tempo grava come un’ombra sulla città . Le rassicurazioni di pochi giorni fa sembrano svanite, lasciando il futuro del club appeso a un filo sottile. Ora, tutto si concentra sulla speranza che si possa trovare una soluzione in extremis...

Prima una francamente inspiegabile giornata di panico, ora l'attesa. Come un fulmine a ciel sereno sul Rimini nelle ultime 24 ore è piombato il terrore di non partecipare al prossimo campionato di serie C. Inspiegabilmente, appunto. Perché alle rassicurazioni dei giorni scorsi non sono seguiti i fatti. "La pratica iscrizione sarà conclusa il giorno prima della scadenza". Così non è stato e quelle di ieri per i tifosi biancorossi sono state ore di incertezza incredula. Fino all'ora di cena, più o meno. Quando da Piazzale del Popolo sono cominciate a uscire notizie rassicuranti sulla documentazione da presentare tassativamente entro la mezzanotte di venerdì.

