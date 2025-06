Riforma del calendario scolastico | Aridaje e c’è chi commenta se non avete tempo di occuparvi dei figli non fateli Senza condizionatori non si può fare Gli umori da FaceBook

La riforma del calendario scolastico torna a far discutere, come ogni anno, tra opinioni contrastanti e commenti taglienti. È un tema che si ripropone ciclicamente, segnando l’inizio di un nuovo ciclo di discussioni e decisioni. Ma cosa c’è dietro queste variazioni? Scopriamo insieme le novità e le riflessioni più approfondite su un argomento che tocca famiglie, insegnanti e studenti. L’articolo sulla riforma del calendario...

Forse ha ragione chi ha pensato che si trattasse di un articolo riciclato dallo scorso anno. In realtà non era così, ma l'argomento sì. Inutile nascondere il fatto che esistono degli argomenti ricorrenti, stagionali. Ad esempio il dress code, che arriva ai primi sentori dell'innalzamento delle temperature, oppure la riforma del calendario scolastico, che arriva in vista della conclusione delle lezioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

