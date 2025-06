Rifiuti scatta l’obbligo della Carta Smeraldo

A pochi mesi dall’introduzione del nuovo sistema di raccolta, Marzabotto si prepara a fare un passo deciso verso un futuro più sostenibile. Da martedì 3 giugno, i cassonetti informatizzati per l’indifferenziato saranno accessibili esclusivamente con la Carta Smeraldo, la tessera Hera dedicata ai servizi ambientali. Questa innovazione mira a rafforzare le buone pratiche di separazione, ridurre i rifiuti e promuovere una comunità più responsabile e attenta all’ambiente.

A qualche mese dall'avvio dell'adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti a Marzabotto, da martedì 3 giugno i nuovi cassonetti informatizzati per il conferimento dell'indifferenziato sono apribili solo con la Carta Smeraldo, la tessera di Hera per i servizi ambientali. L'obiettivo della riorganizzazione, spiega la multiutility, è consolidare le buone abitudini sulla separazione dei rifiuti, contribuire alla loro riduzione, dare nuovo impulso alla quantità e qualità della raccolta differenziata. Le modifiche al servizio di raccolta a Marzabotto hanno riguardato in particolare la sostituzione di tutti i contenitori stradali e l'introduzione dei nuovi cassonetti informatizzati per il conferimento dei rifiuti indifferenziati.

