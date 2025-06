Rifiuti abbandonati Scovato il furbetto

Individuato e sanzionato a San Colombano al Lambro il responsabile dell’abbandono rifiuti avvenuto in piazza dei Caduti domenica 1 giugno. " Tolleranza zero contro chi non rispetta le regole" ribadisce il sindaco Alessandro Granata. L’intervento è stato possibile grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza comunale, che hanno permesso alla Polizia Locale di risalire rapidamente al responsabile, un residente del paese. "La collaborazione tra cittadini e istituzioni, unita all’uso mirato delle tecnologie, ci consente di contrastare con efficacia questi episodi di inciviltà – ha dichiarato il sindaco Alessandro Granata –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rifiuti abbandonati. Scovato il furbetto

