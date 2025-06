Ricochet sulla vicenda R-Truth | I fan non stanno bene con la testa

La recente vicenda di R-Truth ha acceso gli animi dei fan WWE, ormai impazienti di rivedere il loro beniamino in azione. Dopo un addio tumultuoso e i cori appassionati durante i show, la federazione ha deciso di ascoltare le richieste di un pubblico devoto. E così, con grande sorpresa, R-Truth è tornato in scena durante Money In The Bank, dimostrando ancora una volta quanto il WWE Universe sia fondamentale nel plasmare il suo futuro...

In questi giorni ha tenuto banco la vicenda R-Truth che alla fine è tornato in WWE e lo ha fatto ieri notte nel corso di Money In The Bank. Il suo addio aveva scatenato il dissenso del WWE Universe che si è fatto sentire con i cori "We want Truth" durante gli ultimi tv show della federazione. Nick Khan è intervenuto in prima persona e le parti hanno trovato l'accordo e probabilmente la federazione ha tenuto in considerazione la posizione presa dai fan. Ricochet non ci sta. Il dissenso da parte del WWE Universe pare possa aver avuto un ruolo nel ritorno di R-Truth in WWE. La star AEW, in risposta ad un post social che metteva in evidenza proprio questo aspetto, ha espresso frustrazione nei confronti dei fan o, almeno, di parte di essi: "Quando Tony Khan ha cambiato la theme song di Mina riprendendo quella 'originale' gli hanno buttato mer*a addosso dicendo che fa quello che dicono i fan.