Rick and Morty 8 | l’anteprima del terzo episodio promette stagione esplosiva

Rick e Morty sono pronti a sconvolgere ancora una volta il loro mondo! Dopo il debutto dell’ottava stagione, un’anteprima del terzo episodio svela un’avventura esplosiva che terrà gli spettatori col fiato sospeso. Tra azione frenetica e colpi di scena inaspettati, questa stagione si preannuncia come la più emozionante di sempre. Riusciranno Rick e Morty a superare le sfide che li attendono? Restate sintonizzati per scoprirlo!

Dopo il debutto dell'ottava stagione, un video in anteprima del terzo episodio preannuncia un'esplosiva nuova avventura per Rick e Morty. Rick and Morty è tornata a maggio sul piccolo schermo con l'ottava stagione, e le ultime anticipazioni promettono una stagione tutt'altro che tranquilla. Adult Swim ha diffuso una breve anteprima video del terzo episodio della serie, lasciando intendere che ci sarà spazio per azione, caos e nuovi sviluppi nella folle corsa tra dimensioni dei protagonisti. Potete guardare il trailer qui sotto. La nuova stagione rappresenta un punto di svolta per la celebre serie animata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rick and Morty 8: l’anteprima del terzo episodio promette stagione esplosiva

