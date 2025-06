Ricerca Unimore | la chiocciola ansiosa che può rivoluzionare la sperimentazione animale

Scopri come la chiocciola d’acqua dolce, un piccolo essere spesso trascurato, potrebbe rivoluzionare la sperimentazione animale. Coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e pubblicato su Translational Psychiatry, questo studio innovativo rivela per la prima volta un comportamento ansioso in questa specie, aprendo nuove prospettive nella ricerca neuropsichiatrica. Un passo avanti che potrebbe cambiare radicalmente il modo di studiare e trattare le patologie mentali.

Una chiocciola d'acqua dolce come nuovo strumento per la ricerca neuropsichiatrica. Lo dimostra uno studio coordinato dall'Università degli di Modena e Reggio Emilia, pubblicato sulla rivista Translational Psychiatry del gruppo Nature, che documenta per la seconda volta al mondo un comportamento.

