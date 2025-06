Ricel travolge Pardossi e vola in semifinale di Coppa Toscana

La Ricel brilla e travolge Pardossi, conquistando con autorità il pass per le semifinali di Coppa Toscana di calcio a 5 femminile. Una prestazione superba, culminata con un risultato netto e convincente, che conferma la forza e il talento della squadra. Ora, la corsa verso il titolo entra nel vivo: scopriamo insieme cosa riserva il prossimo match e come la Ricel si prepara a scrivere il suo nuovo capitolo di successi.

Ricel 18 Pardossi 3 RICEL: Nardi, Chiorazzo, Rizzato, Orsini, Fossi, Maffei, Sidoni. All. Nista. PARDOSSI: Baisi, Biondi, Filidei, Moroni, Simonini. All. Moroni. Arbitro: Criscitiello di Pisa. Marcatori: 4 Fossi (R) e Maffei (R), 3 Rizzato (R), Chiorazzo (R) e Orsini (R), 1 Sidoni (R), 2 Baisi (P), 1 Filidei (P). CARRARA – La Ricel è volata in semifinale nella Coppa Toscana di calcio a 5 femminile al termine di un quarto di finale a senso unico. Il Pardossi di Pontedera si è presentato in campo con sole cinque effettive, consapevole del ruolo di “sparring partner“ che avrebbe avuto per le “apette“ di mister Fabrizio Nista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ricel travolge Pardossi e vola in semifinale di Coppa Toscana

In questa notizia si parla di: Ricel Pardossi Semifinale Coppa

Ricel travolge Pardossi e vola in semifinale di Coppa Toscana - CARRARA – La Ricel è volata in semifinale nella Coppa Toscana di calcio a 5 femminile al termine di un quarto di finale a senso unico. Il Pardossi di Pontedera si è presentato in campo con sole cinque ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Coppa Italia, il tabellone dei quarti e gli incroci in semifinale: quando si giocano le partite - Già noti gli incroci per le semifinali che si disputeranno poi con la formula dell'andata e ritorno ad aprile. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Il tabellone dei quarti di Coppa Italia e gli ... Riporta fanpage.it

Inter-Milan semifinale Coppa Italia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - Derby di Milano atto secondo. Poche settimane dopo l'andata della semifinale di Coppa Italia Inter e Milan tornano ad affrontarsi a San Siro per il ritorno del penultimo atto del torneo. Si legge su ilmessaggero.it