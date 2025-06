Ricci Inter altro che Milan | una nuova big forte sul talento del Torino E i nerazzurri…

Il calciomercato estivo infiamma la Serie A con sorprese e colpi di scena: Samuele Ricci, talento classe 2000 del Torino, sembrava destinato al Milan, ma l’Atalanta si è inserita con decisione, complicando i piani dei nerazzurri di Marotta. Con il nuovo tecnico Juric alla guida, la corsa al centrocampista si fa ancora più avvincente, promettendo un’estate calda all’insegna del mercato e delle strategie di rilancio. La sfida tra big si fa sempre più acceso.

Ricci Inter, altro che Milan per lui, ecco una nuova big forte sul talento del Torino, mentre i nerazzurri di Marotta sembrano voler.. Il calciomercato estivo si infiamma con una sorpresa in Serie A: Samuele Ricci, centrocampista 23enne del Torino, sembrava vicino al Milan, ma l’Atalanta si è inserita con decisione. Il nuovo tecnico nerazzurro, Ivan Juric, sarebbe alla guida del sorpasso che rischia di mandare all’aria i piani rossoneri. Il Milan, in cerca di un rinforzo a centrocampo dopo il possibile addio di Reijnders, aveva puntato su Ricci ma ha poi virato su Luka Modric. Ora, però, l’Atalanta è pronta a chiudere per Ricci, individuato come possibile sostituto di Ederson. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ricci Inter, altro che Milan: una nuova big forte sul talento del Torino. E i nerazzurri…

In questa notizia si parla di: Torino Ricci Inter Altro

Torino, i tifosi ‘fanno’ il mercato: Vanoli, Cairo il futuro di Ricci e non solo – VIDEO - Nella vivace cornice dello stadio Olimpico Grande Torino, i tifosi discutono il futuro della squadra.

Come riportato da @Torinogranatait il #Milan punta su Samuele #Ricci del #Torino con una base di partenza di 30 milioni di euro. L'#Inter è anch'essa interessata a #Ricci, ma sembra più defilata Partecipa alla discussione

https://torinogranata.it/primo-piano/le-pagelle-di-torino-inter-vanja-un-po-piu-luci-che-ombre-bene-perciun-ricci-sottotono-gineitis-si-fa-gabbare-lazaro-non-brilla-adams-si-e-visto-negar-174023… Le pagelle di Torino-Inter: Vanja un po’ più luci che ombre. Be Partecipa alla discussione

Ricci, niente Inter o Milan: spunta una soluzione perfetta - Milan o Inter sulle tracce di Samuele Ricci? Sì, anche se la prima pista si sta raffreddando e i nerazzurri adesso hanno in mente solo il Mondiale per Club oltre al nuovo corso firmato ... Secondo torinogranata.it

Torino, Cairo sicuro: «Baroni? Scelto per il percorso, vi racconto l’esonero di Vanoli. Su Ricci al Milan nessuna trattativa, l’Europa…» - Urbano Cairo a ruota libera, dall’esonero di Paolo Vanoli all’arrivo di Marco Baroni, ma anche il calciomercato e il futuro di Samuele Ricci Quella che si avvia verso la conclusione è stata una giorna ... Da calcionews24.com

Calciomercato Torino, il Milan sfida l’Inter per Ricci: le ultime - Samuele Ricci è finito nel mirino del nuovo Milan firmato Tare e che avrà in Allegri l'allenatore. Già in inverno il club rossonero aveva avuto dei contatti, ma tutto era stato rinviato a fine stagion ... Riporta toronews.net