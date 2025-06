Riavvicinare le persone soprattutto i giovani al mondo amministrativo

In un'epoca in cui la distanza tra i giovani e il mondo amministrativo sembra crescere, Martina Marani emerge come un faro di rinnovamento e passione. A soli 27 anni, si impegna con entusiasmo nel Circolo del PD di Podenzano, portando nuova linfa e idee fresche. La sua nomina rappresenta un passo importante verso una partecipazione più attiva e concreta dei giovani nella vita politica locale e nazionale, dimostrando che il cambiamento parte dalle nuove generazioni.

È Martina Marani, 27 anni, la nuova segretaria del Circolo del Partito Democratico di Podenzano, attiva nei Giovani Democratici dal 2021 e residente a San Polo. L’elezione è avvenuta nell’ambito della fase congressuale del Partito Democratico, che coinvolge in questi mesi il rinnovo non solo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Riavvicinare le persone, soprattutto i giovani, al mondo amministrativo»

