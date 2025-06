Retegui Juve scatta il dopo Vlahovic! Per prendere l’italo-argentino Madama dovrà fare gli sforzi già proposti per quel giocatore attualmente in rosa Le cifre dell’affare

Mentre la Juventus si prepara al dopo Vlahovic, occhi puntati su Mateo Retegui, l’italo-argentino che potrebbe rappresentare la nuova freccia nel suo arco. L’Atalanta chiede cifre importanti per cedere il suo talento, ma i bianconeri sono disposti a fare gli sforzi necessari per assicurarselo. Una sfida di mercato che promette di essere emozionante: riuscirà la Vecchia Signora a portare in rosa il suo nuovo centravanti?

Retegui Juve, è lui uno dei due nomi che potrebbero sostituire Vlahovic! L’Atalanta, però, spara alto per vendere l’attaccante. Come riportato dal Corriere dello Sport, Mateo Retegui è uno dei candidati per prendere il posto di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sembra prossimo alla cessione dopo la conclusione del Mondiale per Club: il Fenerbahce e il Milan sono pronte all’assalto. Per il capocannoniere dell’ultima Serie A la dirigenza della Juve dovrà lavorare ai fianchi dell’ Atalanta, come fatto un anno fa per acquisire Koopmeiners. La sua valutazione supera i 40-50 milioni di euro. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Retegui Juve, scatta il dopo Vlahovic! Per prendere l’italo-argentino Madama dovrà fare gli sforzi già proposti per quel giocatore attualmente in rosa. Le cifre dell’affare

