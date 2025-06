Resta senza pensione perché l’Inps lo crede morto ma il signor Michele è vivo | Ce lo deve dimostrare

Il signor Michele, 78 anni di Posta Fibreno, si trova al centro di un incredibile e ingiusto equivoco: per l’Inps è morto, ma lui è vivo e lotta per dimostrarlo. Una storia che mette in luce le falle di un sistema burocratico spesso troppo lento e complicato. Ora, Michele deve affrontare l’ennesima sfida: riacquistare i suoi diritti e tornare a vivere con dignità. La sua vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale semplificare e umanizzare la burocrazia italiana.

Il signor Michele, 78 anni di Posta Fibreno, in provincia di Frosinone, per lo Stato è morto. L’anziano però è vivo e vegeto e ha anche una discreta dose di pazienza, che però comincia a scarseggiare di fronte all’implacabile burocrazia italiana, capace di superare persino i limiti dell’assurdo. Come racconta il Messaggero, Michele ha scoperto di essere defunto nel marzo scorso quando l’Inps ha smesso di versargli la pensione. L’anziano, preoccupato per il mancato pagamento sempre puntuale, ha chiesto spiegazioni agli uffici ricevendo una risposta che avrebbe fatto impallidire anche Lazzaro: «Guardi che lei è morto». 🔗 Leggi su Open.online

