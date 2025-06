Resta paralizzata a poche settimane dal matrimonio | il gesto di lui fa piangere tutti

Una serata tra amiche, risate e sogni di felicità, quella che avrebbe dovuto essere l'addio al nubilato di Carla Horton. Ma un gesto inaspettato di lui ha cambiato tutto, lasciando tutti senza parole e con il cuore colmo di emozione. La sua azione, così semplice e sincera, ha scosso profondamente chiunque, trasformando una festa di sposa in un momento di incredibile commozione. Scopriamo insieme cosa è successo e perché questa storia ha toccato così profondamente tutti noi.

– Doveva essere la classica serata fra amiche, piena di risate e brindisi a un futuro radioso; in calendario mancavano poche settimane alla cerimonia che avrebbe coronato l'amore tra Carla Horton, 44 anni, e Craig Bolton, entrambi di Skegness, Lincolnshire. Il gruppo aveva organizzato un addio al nubilato senza eccessi: un cottage in affitto, musica anni '90 a tutto volume e la voglia di sentirsi adolescenti per una notte. Nessuno immaginava che quel momento di spensieratezza si sarebbe trasformato in una linea di demarcazione fra un "prima" e un "dopo" destinati a segnare le loro vite in modo irreversibile.