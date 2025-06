Repubblica trivelle e Renzi | l' affluenza e il voto dei bolognesi nei referendum passati

Dalla storica nascita della Repubblica nel 1946 alle recenti consultazioni di fine settimana, Bologna dimostra di essere una terra di cittadini attivi e consapevoli. Con l’affluenza alle urne che si conferma tra le più alte d’Italia, la provincia si distingue ancora una volta come esempio di partecipazione democratica. I dati parziali segnalano un entusiasmo che si traduce in un coinvolgimento che non accenna a diminuire, confermando che per i bolognesi il diritto di voto è sacro e sentito profondamente.

Da quello del 2 giugno 1946 che sancì la nascita della Repubblica fino alle urne di questo fine settimana, i bolognesi si confermano gente che il diritto di voto lo esprime eccome. Nei primi dati parziali sull’affluenza la provincia di Bologna è quella con la percentuale più alta, il doppio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Repubblica, trivelle e Renzi: l'affluenza e il voto dei bolognesi nei referendum passati

In questa notizia si parla di: Repubblica Affluenza Voto Bolognesi

Repubblica, trivelle e Renzi: l'affluenza e il voto dei bolognesi nei referendum passati - Solo una volta i bolognesi disertarono veramente le urne. Nella storia d'Italia, città e provincia sempre tra le più presenti (e determinanti) ... Scrive bolognatoday.it

Bologna, Otello dalla Casa a 100 anni va a votare per i referendum - BOLOGNA – Se L’Emilia-Romagna e Bologna alle 12 presentavano dati fra i più alti per l’affluenza è anche grazie alla partecipazione di tanti giovani fuorisede e di tanti anziani che non hanno voluto r ... Segnala bologna.repubblica.it

Affluenza referendum, a Bologna alle 12 ha votato il 13,3%. In regione il 10,9%: è il dato più alto - BOLOGNA – L'Emilia-Romagna è la Regione con l'affluenza più alta ai referendum. Alle 12 ha votato una percentuale di circa il 10,9% degli aventi diritto, di oltre tre punti e mezzo più alta rispetto ... Scrive msn.com