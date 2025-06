renault produrrà droni in ucraina

Renault sorprende ancora: questa volta, la casa automobilistica si lancia nel settore della difesa, annunciando la produzione di droni in Ucraina. In alleanza con una piccola-media impresa francese, l'azienda punta a rafforzare la collaborazione tra Francia e Ucraina, contribuendo alle capacità militari di Kiev e Parigi. Un progetto audace che segna un nuovo capitolo nell’innovazione e nella strategia industriale europea. La grande azienda...

Parigi, 8 giugno 2025 – Parigi porta la sua industria da Zelensky. La casa automobilistica Renault, in alleanza con una piccola-media impresa francese del settore difesa, aprirà stabilimenti in Ucraina per produrre droni per l'esercito di Kiev e quello francese. Lo ha riferito oggi l'emittente Franceinfo. Solo due giorni fa, il ministro della Difesa Sebastien Lecornu aveva annunciato "una partnership senza precedenti". Una grande azienda francese produttrice di automobili "unirà le forze" con un'azienda francese del settore della difesa "per creare delle linee di produzione di droni in Ucraina", aveva detto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net