Renault produrrà droni in Ucraina Saranno usati dall’esercito di Kiev e da quello francese

Renault si prepara a rivoluzionare il settore della difesa con un'innovativa iniziativa in Ucraina, dove stabilirà una fabbrica di droni vicino al fronte. Questi velivoli high-tech, destinati sia all’esercito ucraino che a quello francese, rappresentano un passo importante nella collaborazione tra le due nazioni. Venerdì scorso, il ministro della Difesa francese, Sébastien Lecornu, ha annunciato una partnership senza precedenti: un’alleanza che potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle tecnologie militari europee.

Uno stabilimento di produzione di droni in Ucraina, non lontano dal fronte. È quello che creerà la casa automobilistica francese Renault. Lo riferisce FranceInfo Dimanche, sottolineando che i droni saranno destinati all'esercito ucraino ma anche per l'esercito francese. Venerdì scorso, il ministro della Difesa Sébastien Lecornu (nella foto con l'omologo ucraino Rustem Umjero ) ha annunciato "una partnership del tutto inedita, in cui un'importante casa automobilistica francese unirà le forze con una pmi francese del settore difesa per linee di produzione in Ucraina per la produzione di droni". Contattata, Renault non ha risposto alle richieste di commento dell'Afp.

