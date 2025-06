Reijnders visite mediche concluse con il Manchester City | l’annuncio ufficiale atteso a breve

Tijjani Reijnders si avvicina con entusiasmo al suo grande salto: le visite mediche con il Manchester City sono concluse e l’annuncio ufficiale è vicino. Un trasferimento che promette di scuotere il mercato, confermando il talento del centrocampista olandese tra le fila dei Citizens. Rimaniamo in attesa di conoscere i dettagli di questa emozionante operazione, che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera sportiva.

Tijjani Reijnders è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Manchester City: visite mediche effetuate con gli inglesi Tijjani Reijnders è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Manchester City. Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il centrocampista olandese ha già superato le visite mediche con il .

#Reijnders, manca solo la firma adesso: Tijjani ha superato le visite mediche con il #ManchesterCity ?Chiarezza sulle cifre finali e l’incasso del #Milan. Plusvalenze sicura per poco più di 40 milioni di euro Partecipa alla discussione

Tijjani #Reijnders ha superato le visite mediche per il #ManchesterCity. Ricordiamo le cifre dell’operazione: 57m€ + 14m€. Bonus facili fino a 65m€. via @MatteMoretto Partecipa alla discussione

