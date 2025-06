Reijnders parla già da ex | Oggi visite mediche col City non potevo più aspettare

Reijnders si candida a protagonista già da ex: con il cuore pulsante, ha lasciato la nazionale olandese per concentrarsi al massimo sul futuro in rossonero. Dopo l’esordio con il Milan, il centrocampista ha espresso tutta la sua determinazione: "Voglio giocare il Mondiale per club e dimostrare il mio valore in questa nuova avventura." La passione e la voglia di vincere non sono mai state così evidenti, e i tifosi del Diavolo possono sognare in grande.

Il milanista, al termine della sfida della sua Olanda con la Finlandia, ha parlato del suo prossimo club: "Sono entusiasta, voglio giocare il Mondiale per club". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Reijnders parla già da ex: "Oggi visite mediche col City, non potevo più aspettare"

In questa notizia si parla di: Reijnders Parla Visite Mediche

Milan in fermento: Tare nuovo DS, Leao e Reijnders i partenti? Nel mentre parla Sacchi - Il Milan è in fermento: tra nuove acquisizioni come Tare, il ritorno di Leao e Reijnders, e gli addii imminenti, la giornata di venerdì 23 maggio 2025 si apre con grandi novità.

"Visite mediche? Non si poteva più aspettare. L’intenzione è di partecipare al Mondiale per club con il #ManchesterCity. Ne sono entusiasta". ? Tijjani #Reijnders I criticoni hanno ragione: effettivamente sembra depresso e costretto dal #Milan ad andar via... Partecipa alla discussione

Reijnders-City, oggi le visite mediche: "Non potevo più aspettare, voglio giocare il Mondiale per Club" #reijnders #manchestercity #visitemediche #sportmediaset Partecipa alla discussione

Reijnders parla già da ex: "Oggi visite mediche col City, non potevo più aspettare" - Il milanista, al termine della sfida della sua Olanda con la Finlandia, ha parlato del suo prossimo club: "Sono entusiasta, voglio giocare il Mondiale per club" ... Come scrive gazzetta.it

Milan, Reijnders saluta: oggi le visite mediche con il City - Il centrocampista olandese lascia il Milan e si aggrega al Manchester City, pronto per una nuova avventura per la sua carriera. Si legge su spaziomilan.it

Reijnders saluta il Milan: «Visite mediche col Manchester City? Non si poteva più aspettare. Voglio…» - Reijnders ha salutato il Milan confermando le imminenti visite mediche con il Manchester City: centrocampista entusiasta della nuova avventura Intervistato dalla stampa olandese, Tijjani Reijnders, ce ... Da milannews24.com