Regno Unito World Drinks Awards 2025 | Roner è World’s Best Grappa

Una grande vittoria che conferma l’eccellenza italiana nel mondo delle bevande distillate: alla prestigiosa cerimonia dei World Drinks Awards 2025 a Londra, la storica distilleria altoatesina Roner di Termeno ha trionfato come miglior grappa al mondo con la sua Grappa Gewürztraminer Riserva. In un palcoscenico internazionale di altissimo livello, la passione e l’innovazione di Roner brillano ancora una volta, portando il nome dell’Italia tra i migliori.

La storica distilleria altoatesina Roner di Termeno è stata insignita di uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali del settore ai World Drinks Awards 2025, tenutisi presso l’esclusivo Waldorf Hotel di Londra: la Grappa Gewürztraminer Riserva è stata eletta miglior grappa al mondo. In un campo di concorrenti di altissimo livello, con distillerie provenienti da oltre 50 paesi, la Gewürztraminer Riserva di Roner si è affermata nella categoria World’s Best Grappa. “Questo titolo rappresenta un grandissimo onore per la nostra azienda familiare e per tutto il team – dichiara Karin Roner, ceo della distilleria – La nostra Gewürztraminer Riserva rappresenta il nostro terroir unico, la patria del Gewürztraminer, e questo riconoscimento internazionale dimostra che il nostro impegno per la qualità ai massimi livelli dà i suoi frutti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it