Regione approvati provvedimento a sostegno delle famiglie e piano per il sistema teatrale

La Giunta della Regione Calabria ha dato il via a due iniziative fondamentali per il benessere delle famiglie e la cultura teatrale locale. Su proposta dell’assessore Caterina Capponi, sono stati approvati un piano di sostegno alle famiglie e un piano strategico per il sistema teatrale regionale. Questi provvedimenti rappresentano un passo deciso verso un futuro più inclusivo e ricco di opportunità , dimostrando l’impegno concreto della regione nel rafforzare il tessuto sociale e culturale.

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta dell'assessore alle Politiche sociali, Caterina Capponi, ha approvato due importanti provvedimenti per il sostegno alle famiglie e ai teatri. Con la prima deliberazione è stato adottato il Piano operativo regionale relativo di.

