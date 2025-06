Regionali il risiko delle candidature Effetto campo progressista sul Pd

Le candidature regionali si trasformano nel vero Risiko politico, con il campo progressista che influisce pesantemente sul destino del Pd. I dem sono fermi, sospirano e desiderano accelerare, ma il nodo Giani blocca ogni mossa. La sua ricandidatura, favorita dai numeri e dall’investitura nazional-populista, rappresenta una scelta delicata che potrebbe cambiare le sorti di questa partita strategica. Ma quali alleanze e scenari emergono da questa complessa partita?

"Le macchine sono ferme" sospira un dem della prima ora. Vorrebbe accelerare il passo nella marcia verso le urne regionali, ma c'è un nodo da sciogliere che rallenta tutto. E dal quale tutto, o molta parte, discende. è il nodo della ricandidatura di Giani, in pole position sulla carta e in volata nei sondaggi che misurano il gradimento dei toscani. Tuttavia l'investitura al mandato bis dal Nazareno e a cascata dalla segreteria regionale del Pd non c'è ancora. Questione di settimane, assicurano dalle file dem ma intanto tutto il resto è in stand by. Si muovono, invece, i contatti tra i protagonisti del campo progressista, un tempo campo largo: Pd, 5Stelle, Avs, Italia Viva.

