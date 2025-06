Regionali Gasparri | Sul terzo mandato si decida rapidamente Fi disponibile

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, invita a decidere con urgenza sul tema dei terzi mandati regionali, sottolineando la disponibilità alla discussione nonostante la posizione di principio contraria. Con Fratelli d’Italia che apre a questa possibilità, il dibattito si infiamma e il tempo stringe: il futuro della governabilità regionale potrebbe dipendere da una decisione rapida e condivisa. La situazione richiede chiarezza e determinazione per evitare incertezze politiche.

“All’interno di Forza Italia prevale il ‘no’ al superamento dei due mandati per i governatori. Tuttavia siamo disponibili alla discussione (che si è aperta a favore del terzo mandato, ndr) e che richiede una valutazione dei leader di maggioranza. Ma bisogna far presto”. A dirlo è il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri, dopo che Fratelli d’Italia ha aperto alla possibilità di una riflessione per il terzo mandato dei presidenti di Regione, come dichiarato nei giorni scorsi da Giovanni Donzelli di FdI. Interpellato sul tema, Gasparri ha chiarito di aver sentito Donzelli e altri esponenti di maggioranza che si occupano di elezioni (“Noi ci sentiamo spesso”), ma che a questo punto sul terzo mandato serve un confronto “a livello supremo” tra i leader di maggioranza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it