REGINE TOTALI! Errani Paolini altra perla | dopo le Olimpiadi si prendono anche il Roland Garros!

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno scritto un'altra pagina memorabile del tennis italiano, conquistando il prestigioso Roland Garros dopo aver già trionfato alle Olimpiadi. Con determinazione e talento, la coppia azzurra ha superato avversari di alto livello, portando a casa la coppa intitolata a Simonne Mathieu. La vittoria segna un nuovo capitolo nella storia del nostro tennis, dimostrando che con passione e perseveranza i sogni diventano realtà.

Sara Errani e Jasmine Paolini ce l’hanno fatta. Al secondo tentativo, e dopo che nel frattempo sul Court Philippe Chatrier ci avevano vinto l’oro alle Olimpiadi, la coppia azzurra si porta a casa il Roland Garros battendo per 6-4 2-6 6-1 il duo kazako-serbo, ma originario di Mosca, formato da Anna Danilina e Aleksandra Krunic. La coppa intitolata a Simonne Mathieu torna nelle mani di Sara a 13 anni dalla prima volta, ottenuta da Roberta Vinci, e questo è un record assoluto nella specialità a Parigi; per Jasmine è la prima volta da campionessa Slam. E per la romagnola ancora un pezzo di storia, perché si porta a casa due Slam, assieme a quello in misto con Andrea Vavassori, nel giro di tre giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - REGINE TOTALI! Errani/Paolini, altra perla: dopo le Olimpiadi, si prendono anche il Roland Garros!

