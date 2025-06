Reggiana | Fracchiolla nuovo DS Dionigi prepara il ritiro estivo

La Reggiana si prepara a un’estate di duro lavoro e rinvigorenti sfide, con Domenico Fracchiolla al timone come nuovo direttore sportivo. La squadra, forte di muscoli e polmoni d’acciaio, si appresta a un ritiro estivo che promette di scolpirla in una formazione compatta e determinata. Dionigi ha già tracciato la rotta, chiedendo tre settimane di preparazione intensiva per arrivare ai nastri di partenza in piena forma.

Muscoli e polmoni d'acciaio per una Reggiana inossidabile. Stabilito il nome del nuovo direttore sportivo, con la scelta che è ricaduta su Domenico Fracchiolla adesso il club e lo staff si possono concentrare sulla preparazione estiva che dovrà consegnare a Dionigi una squadra tonica e pronta ai nastri di partenza. A tal proposito, è stato proprio lo stesso tecnico a mettere subito le cose in chiaro e a pretendere tre settimane di ritiro anziché le abituali due, utilizzate negli ultimi anni. Assieme al preparatore Morelli, un altro dei 'segreti' della cavalcata granata che ha portato alla salvezza, Dionigi sta già mettendo dettagliatamente nero su bianco il piano di battaglia per costruire la nuova Reggiana.

