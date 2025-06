Referendum urne aperte Lavoro e cittadinanza | 5 quesiti Alle 12 affluenza al 73% | La guida

Oggi e domani, in tutta Italia, si svolge il referendum con cinque quesiti cruciali su lavoro e cittadinanza, mentre alle 12 l’affluenza supera il 73%. Con circa 1.183.121 elettori in Liguria, cittadini sono chiamati a esprimersi fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. La partecipazione di tutti è fondamentale per plasmare il futuro del paese: non perdere questa occasione di incidere!

Si vota oggi fino alle 23 e domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15. In Liguria 1.183.121 elettori chiamati alle urne.

Referendum, lo slalom dei partiti alle urne: indicazioni ‘arcobaleno’ per il voto di giugno - In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, i partiti si preparano a orientare i propri elettori con indicazioni variegate, un vero e proprio "slalom" politico.

