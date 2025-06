Referendum urne aperte in tutta Italia fino alle 15 del 9 giugno Ballottaggi a Taranto e Matera

Oggi l’Italia si anima di passione civica, con urne aperte su tutto il territorio per i cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza. Dalle 7 alle 23 di oggi e fino alle 15 di domani, cittadini chiamati a esprimersi per fare sentire la propria voce. La partecipazione sarà decisiva: solo con almeno il 50%+1 degli aventi diritto il voto sarà valido. E in alcune città, tra cui Taranto e Matera, si decidono anche importanti ballottaggi.

Urne aperte in tutta Italia per il voto sui cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Decisivo il dato sull’affluenza, visto che affinchè il referendum sia valido servirà che si esprima almeno il 50%+1 degli aventi diritto. Al voto oggi anche 13 Comuni sopra i 15mila abitanti – tra cui Taranto e Matera – per il ballottaggio delle elezioni amministrative locali. I quesiti – Quattro dei quesiti, promossi dalla Cgil, riguardano la disciplina del lavoro. Il quinto quesito è sulla cittadinanza ed è promosso da un Comitato formato da centinaia di associazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, urne aperte in tutta Italia fino alle 15 del 9 giugno. Ballottaggi a Taranto e Matera

