Referendum urne aperte dalle 7 | in Bergamasca affluenza oltre il 7% dopo mezzogiorno

Alle prime luci dell’alba, le urne sono state aperte a Bergamo per il referendum su lavoro e cittadinanza, un momento cruciale che coinvolge oltre 840mila cittadini della provincia. Poco dopo mezzogiorno, l’affluenza supera il 7%, segnale di un interesse crescente nei confronti delle questioni fondamentali che riguardano il nostro futuro. Con questo trend, si prospetta un voto partecipato e determinante, poiché il risultato del referendum sarà valido se si...

Bergamo. Urne aperte dalle 7 di mattina di domenica 8 giugno per il voto al referendum su lavoro e cittadinanza, con la proposta dell’abrogazione dei cinque punti. Il primo dato sull’ affluenza a Bergamo dice che poco dopo mezzogiorno si è recato ai seggi più del 7% degli aventi diritto, in totale oltre 840mila in tutta la provincia, divisi in 977 sezioni. Si tratta di un dato rilevante, visto che il risultato del referendum sarà valido se si raggiungerà il quorum a livello nazionale, ovvero se andrà a votare la maggioranza delle persone che hanno il diritto di farlo (almeno una in più della metà), come prevede l’articolo 75 della costituzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Referendum, urne aperte dalle 7: in Bergamasca affluenza oltre il 7% dopo mezzogiorno

