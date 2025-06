Referendum un sindaco di Forza Italia si reca al seggio | Ho votato contro il silenzio di tutti

Un sindaco di Forza Italia sfida le indicazioni di partito e si reca al seggio, votando contro il silenzio imposto dalla maggioranza. In un gesto di autonomia e rispetto per la partecipazione democratica, dimostra che il voto è un diritto che non può essere sottovalutato, anche in un contesto politico complesso. La sua scelta apre una riflessione sulla libertà di espressione e sull’importanza di coinvolgere i cittadini nelle decisioni fondamentali per il paese.

Nonostante l'ordine di scuderia del proprio partito, Forza Italia, e della maggioranza di centrodestra che sostiene il Governo Meloni fosse quello di non andare a votare ai referendum promossi e sponsorizzati, in particolare, dalla Cgil e dai partiti di centrosinistra (Pd, Cinque Stelle, AVS), il.

