Referendum | uffici del Comune di Chieti aperti per il rilascio di tessere elettorali e carte di identità

Il referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno rappresenta un momento cruciale di partecipazione democratica per i cittadini di Chieti. Per garantire il voto, gli uffici del Comune sono aperti per il rilascio delle tessere elettorali e delle carte di identità. Ricorda: i seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23. Un’occasione importante per esprimere la propria opinione su questioni fondamentali di lavoro e cittadinanza. Non perdere questa opportunità di fare la differenza!

Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani aventi diritto al voto sono chiamati a partecipare ai referendum popolari abrogativi (articolo 75 della Costituzione) su 5 quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Referendum: uffici del Comune di Chieti aperti per il rilascio di tessere elettorali e carte di identità

In questa notizia si parla di: Referendum Aperti Uffici Comune

Referendum, la parola agli italiani. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23. I cinque quesiti - Oggi gli italiani tornano alle urne per esprimersi su cinque quesiti fondamentali che toccano il lavoro, la sicurezza e l’immigrazione.

REFERENDUM POPOLARI – 8 E 9 GIUGNO 2025 NOTIZIE UTILI Si informa che l’Ufficio Elettorale, per il rilascio delle tessere elettorali e dei duplicati, sarà aperto nei seguenti... https://facebook.com/comunedifossacesia/posts/pfbid0XSJQX2RAkxUEaDAPcm Partecipa alla discussione

? Referendum abrogativi 8-9 giugno: cinque quesiti su temi centrali legati al mondo del lavoro e alla cittadinanza Seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 8 giugno e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 9 giugno 2025 Info https://comune.firenze.it/d Partecipa alla discussione

Referendum, seggi aperti. Tessere elettorali, uffici e orari: le informazioni pratiche - Nella settimana del voto, i punti anagrafici decentrati di Parterre (Cubo 1 – Piazza Libertà 12) e Vogel (via delle Torri 23) saranno aperti con orari straordinari: venerdì 6 giugno 14-18, sabato 7 ... Come scrive 055firenze.it

Orari referendum 2025: quando aprono e chiudono i seggi - Si vota domenica 8 e lunedì 9 giugno (serve la tessera elettorale). Guida sintetica ai quesiti: quante e quali sono le schede ... Segnala quotidiano.net

Referendum 8 e 9 giugno: seggi aperti per cinque quesiti su lavoro e cittadinanza - Fonte: Qualitytravel.it. Si vota domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 per cinque referendum abrogativi che riguardano temi legati al mondo del lavoro e alla cittadinanza. L’appuntamento è cruciale per gl ... Scrive msn.com