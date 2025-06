Referendum traghetto straordinario dall’isola di Giannutri | 2 cittadini al voto

Due cittadini di Giannutri hanno affrontato un viaggio importante: votare nel referendum all’Isola del Giglio, grazie a un traghetto straordinario organizzato dal Comune. Un gesto che sottolinea il valore della partecipazione democratica e l’impegno delle amministrazioni locali nel garantire il diritto di voto, anche in condizioni complesse. Questa mattina, la loro scelta ha fatto la differenza, dimostrando che ogni voce conta, anche nelle piccole isole.

Giannutri (Grosseto), 8 giugno 2025 – Sono 2 i residenti partiti da Giannutri per andare a votare per il referendum all’Isola del Giglio, Comune di riferimento della più piccola isola dell’Arcipelago toscano. Questa mattina, 8 giugno, hanno potuto sfruttare il traghetto straordinario messo a disposizione e pagato dallo stesso Comune del Giglio, dopo il diniego del ministero dell'Interno di coprire le spese di trasporto. Lo spiega lo stesso sindaco del Giglio Armando Schiaffino: "Siamo riusciti a organizzare il viaggio a spese del Comune. Due poi i passeggeri stamani che sono saliti sul traghetto per il Giglio su una quindicina gli aventi diritto al voto - spiega il primo cittadino - la continuità territoriale di Giannutri è garantita da un collegamento una volta a settimana, il giovedì. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum, traghetto straordinario dall’isola di Giannutri: 2 cittadini al voto

In questa notizia si parla di: Isola Giannutri Referendum Traghetto

Referendum: Comune paga nave per abitanti Giannutri, 2 a bordo - Un traghetto straordinario stamani per consentire a chi vive all'isola di Giannutri, la più piccola dell'Arcipelago toscano, di poter raggiungere il Giglio e poter votare per il referendum. (ANSA) ... Riporta msn.com

Traghetto straordinario dal comune del giglio per consentire ai residenti di giannutri di votare al referendum - Il Comune del Giglio ha organizzato e finanziato un traghetto straordinario per permettere a due residenti di Giannutri di votare al referendum nazionale, nonostante il rifiuto del ministero dell’Inte ... Si legge su gaeta.it

L'isola di Giannutri non ha il seggio elettorale per votare al referendum: il Comune paga un traghetto straordinario per 40 persone - L'isola ospita troppo poche persone per avere un proprio seggio, che infatti votano in quello di Giglio Porto ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it