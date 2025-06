Referendum tessera elettorale smarrita o senza spazi | come fare il duplicato

Se hai smarrito la tessera elettorale o questa risulta priva di spazi per il voto, niente panico: puoi richiedere un duplicato presso il tuo ufficio elettorale comunale. A Genova, i cittadini sono chiamati alle urne domenica 8 e lunedì 9 giugno per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Per sapere come procedere e non perdere il diritto di voto, consulta la nostra guida completa al link seguente.

Anche a Genova i cittadini sono chiamati al voto per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Si vota domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e poi lunedì dalle ore 7 alle ore 15 (a questo link la nostra guida al voto con i cinque quesiti). In caso di smarrimento della tessera. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Referendum, tessera elettorale smarrita o senza spazi: come fare il duplicato

