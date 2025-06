Referendum su lavoro e cittadinanza urne aperte anche a Palermo e provincia

Oggi e domani, in tutta Italia e anche a Palermo, i cittadini sono chiamati a votare nei cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Un’occasione cruciale per esprimere la propria voce e contribuire alle scelte fondamentali per il futuro del paese. Le urne sono aperte, quindi non perdere questa opportunità : il tuo voto può fare la differenza e determinare l’esito di queste importanti consultazioni.

Urne aperte in tutta Italia e anche a Palermo oggi, domenica 8 giugno, e domani, lunedì 9 giugno, per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 fino alle 15. Subito dopo prenderà il via lo spoglio. I referendum sono soggetti a quorum, per essere.

In questa notizia si parla di: Referendum Lavoro Cittadinanza Urne Aperte Palermo Provincia

