Referendum su lavoro e cittadinanza si vota | seggi aperti in provincia di Latina

È arrivato il momento di far sentire la tua voce: oggi e domani, 8 e 9 giugno, si svolgono i referendum su lavoro e cittadinanza nella provincia di Latina. Con 513 sezioni distribuite tra 33 comuni, ogni voto conta per definire il futuro del nostro territorio e della nostra società. Ricorda: le urne sono aperte dalle 7. Non perdere questa importante occasione di partecipare attivamente alla democrazia italiana!

Ci siamo. Oggi e domani, domenica 8 e lunedì 9 giugno, si vota per i cinque referendum - quattro dei quali sul tema del lavoro e uno sulla cittadinanza italiana -. Seggi aperti dunque anche nelle 513 sezioni che sono state allestite nei 33 comuni della provincia di Latina. Si può votare dalle 7. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Referendum su lavoro e cittadinanza, si vota: seggi aperti in provincia di Latina

In questa notizia si parla di: Referendum Lavoro Cittadinanza Vota

I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: "Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio" - I prossimi referendum sul lavoro stanno creando profonde divisioni nel Partito Democratico. La frattura si amplia, con gli ex renziani che si distaccano dalla linea di Elly Schlein, definendo i referendum uno strumento sbagliato e sostenendo che il partito sia ostaggio della CGIL.

Lavoro e cittadinanza: su cosa si decide e come si vota al referendum 5 i quesiti, 4 sulle tutele sul lavoro e uno sugli stranieri residenti Urne aperte dalla 7 alle 23 e domani dalla 7 alle 15 Necessario raggiungere il quorum del 50% Alessia Guerrieri Partecipa alla discussione

Referendum : dal lavoro alla cittadinanza, un promemoria su cosa si vota domani e lunedì https://glistatigenerali.com/politica/partiti-e-politici/referendum-8-9-giugno-lavoro-cittadinanza/… #Referendum Partecipa alla discussione

Referendum 2025: fino a che ora si vota oggi e domani, cosa cambia per lavoro e cittadinanza con il sì e il no - Urne aperte in tutta Italia oggi a lunedì per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. L'ultimo appello per andare a votare è stato lanciato dai leader di Pd, M5s e Avs ... Segnala ilmessaggero.it

Referendum su lavoro e cittadinanza, urne aperte: si vota anche lunedì - Urne aperte oggi in tutta Italia e lunedì fino alle 15, per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Si vota anche in 13 comuni sopra i 15mila abitanti in cui i cittadini sono chiamati alle urne ... Come scrive msn.com

Referendum Lavoro e Cittadinanza: aperti i seggi. Si vota sino alle 23 - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Clicca sul pulsante per consultarla. Segnala primapress.it